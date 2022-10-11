Depo İşçisi (Elleçleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Depo İşçisi (Elleçleme) görev tanımı nedir, Depo İşçisi (Elleçleme) ne iş yapar, Depo İşçisi (Elleçleme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depo İşçisi (Elleçleme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depo İşçisi (Elleçleme) Tanımı;

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Depo İşçisi (Elleçleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Depo İşçisi (Elleçleme) Maaşları

Depo İşçisi (Elleçleme) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Depo İşçisi (Elleçleme) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depo İşçisi (Elleçleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9333.01

Meslek Adı :

Depo İşçisi (Elleçleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Depoda, istihsal fabrikalarında veya diğer tesislerde ticari eşya veya malzeme yükleme, taşıma, boşaltma ve istif etme işlemlerini elle veya araç yardımıyla yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Depo İşçisi (Elleçleme); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı taşımak, yüklemek, boşaltmak, el arabaları veya vagonetlerle çekip yürütmek,

b) Eşyayı talimata göre sandıklara veya raflara yerleştirmek,

c) Kamyonları veya yük vagonlarını yükleyip boşaltmak,

d) Konveyör, asansör veya istif makinelerini kullanmak,

e) Malzemeyi tartmak veya istif etmek ve işaretleyip markalamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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