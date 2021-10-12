Depocu (Giyim Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Depocu (Giyim Üretim) görev tanımı nedir, Depocu (Giyim Üretim) ne iş yapar, Depocu (Giyim Üretim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depocu (Giyim Üretim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depocu (Giyim Üretim) Tanımı;

Tekniğe uygun olarak giyim üretim malzeme ve ürünlerini depolama, depo-stok takibi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Depocu (Giyim Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Depocu (Giyim Üretim) Maaşları

Depocu (Giyim Üretim) maaşı ortalama aylık 3.170- TL’dir. En düşük Depocu (Giyim Üretim) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depocu (Giyim Üretim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Depocu (Giyim Üretim) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Depocu (Giyim Üretim) Ne İş Yapar?

Depocu (Giyim Üretim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılan işe uygun malzeme siparişi vermek,

b) Düzenli olarak depoya mal giriş-çıkışı yapmak,

c) Düzenli olarak ana ve yardımcı malzemeleri depolamak,

d) Depo-stok takibi yapmak

e) Hammadde kontrolü yapmak,

f) Yüzey kontrolü yapmak,

g) Terbiye kontrolü yapmak,

h) Yardımcı malzeme kontrolü yapmak,

i) Malzeme kontrolü yapmak

j) Üretim kontrolü yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Depocu (Giyim Üretim) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Depocu (Giyim Üretim) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Depocu (Giyim Üretim) mesleğinin meslek kodu 4321.32 olarak belirlenmiştir



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