Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi görev tanımı nedir, Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi ne iş yapar, Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi Tanımı;

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Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi Maaşları

Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.01

Meslek Adı :

Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirli renk numunelerine uydurmak veya formülüne uymak suretiyle renk eriyikleri, boyalar ve vernikler hazırlayan ve bunları ıslah edilmiş deri üzerine tatbik eden veya tatbikine nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Boyama ve Cilalama İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli bir miktar boyayı tartıp bir kap içinde suyla karıştırmak,

b) Eriyiği gereği kadar pişirip hidrometre veya kimyasal ölçü aletleriyle kontrol etmek,

c) Derileri inceleyerek boyamaya elverişli olmayanları iade etmek,

d) Kazana derileri, su ve boyama eriyiğini doldurmak veya bu işi yardımcılarına yaptırmak,

e) Makineyi çalıştırarak eriyiği çalkalamak, numune deri parçalarını incelemek ve istenilen rengi elde etmek üzere gereken beyazlatma veya renklendirme maddelerini ilave etmek,

f) Derileri vernikleyen işçilere nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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