Deri Dikici (Saraciye)-Elle Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Dikici (Saraciye)-Elle görev tanımı nedir, Deri Dikici (Saraciye)-Elle ne iş yapar, Deri Dikici (Saraciye)-Elle olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Dikici (Saraciye)-Elle mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Dikici (Saraciye)-Elle Tanımı;

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Deri Dikici (Saraciye)-Elle Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Dikici (Saraciye)-Elle Maaşları

Deri Dikici (Saraciye)-Elle maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Deri Dikici (Saraciye)-Elle maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Dikici (Saraciye)-Elle iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.04

Meslek Adı :

Deri Dikici (Saraciye)-Elle

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli eşya yapılması kullanılan deri parçalarını elle birbirine diken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Dikici (Saraciye)-Elle, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölçerek ve bir biz yahut keskin dişli bir Çark kullanarak delik yerlerini işaret etmek,

b) Bir zımba veya matkapla delik açarak dikiş dikerken açılacak delikler için tığ kullanmak,

c) Açılan deliklerden ipliği bir iğne veya kanca ile çeker yahut sivriltilmiş bir tahta parçası veya bizle ileri itmek,

d) Bu işlemi diğer bir iplikle ters yönden tekrar eder veya aynı zamanda karşılıklı olarak dikiş dikmek,

e) İplikleri sıkıca çekerek her iki işlemi iş bitinceye kadar tekrar etmek,

f) İpliği balmumu veya daha başka bir madde ile işleme tabi tutarak tek iplikle dikiş dikmek,

g) Tamir işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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