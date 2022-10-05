Deri Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Giyim Modelisti görev tanımı nedir, Deri Giyim Modelisti ne iş yapar, Deri Giyim Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Giyim Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Giyim Modelisti Tanımı;

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Deri Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Giyim Modelisti Maaşları

Deri Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Deri Giyim Modelisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Giyim Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.30

Meslek Adı :

Çocuk Giyim Modelisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk giyimine ait her türlü giysi modelinin ve numunesinin kalıplarını hazırlama, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapma, model makineciyi yönlendirme ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Giyim Modelisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Model analizi yapmak,

c) Farklı yöntemlerle elle veya bilgisayar ortamında kalıp hazırlamak,

d) Temel kalıp üzerine model uygulamak,

e) Şablon hazırlamak,

f) Kalıp kontrolü yapmak,

g) Kalıpları serilemek,

h) Pastal çizimi yapmak,

i) Dikim talimatı hazırlamak,

j) Model dikimi yaptırmak,

k) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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