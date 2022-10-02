Deri Halı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Halı İmal İşçisi görev tanımı nedir, Deri Halı İmal İşçisi ne iş yapar, Deri Halı İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Halı İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Halı İmal İşçisi Tanımı;

__

Deri Halı İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Halı İmal İşçisi Maaşları

Deri Halı İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Deri Halı İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Halı İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.08

Meslek Adı :

Deri Halı İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?