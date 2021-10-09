Deri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri İşçisi Maaşları, Deri İşçisi İş İlanları

Deri İşçisi görev tanımı nedir, Deri İşçisi ne iş yapar, Deri İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri İşçisi Tanımı;

Koyun derileri üzerindeki yünü ayırma ve işleninceye kadar muhafaza etme işlemlerinin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Deri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri İşçisi Maaşları

Deri İşçisi maaşı ortalama aylık 3.300 - TL’dir. En düşük Deri İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Deri İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Deri İşçisi Ne İş Yapar?

Deri İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Derinin et kısmını yünün daha kolay çıkması için kıl döken bir ilaçla kaplamak,

b) Deriyi bir tahta veya dizleri üzerine koyup yünleri elleriyle yolmak,

c) Yünü kalitesi ve uzunluğuna göre tasnif etmek,

d) Yünü kurutma odasında veya makine ile kurutmak,

e) Derileri boylarına ve kalitelerine göre tasnif ederek deriyi ileride işleninceye kadar korumak üzere özel suretle hazırlanmış bir eriyikte saklamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Deri İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Deri İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deri İşçisi mesleğinin meslek kodu 7535.02 olarak belirlenmiştir



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