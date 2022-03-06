Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Deri Model Makineci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Deri Model Makineci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Deri Model Makineci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Deri Model Makineci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Model Makineci Maaşları

Deri Model Makineci maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Deri Model Makineci maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Model Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.03

Meslek Adı :

Deri Model Makineci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek ve çocuk deri giyimi numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Model Makineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tekniğe uygun numune kesimi yapmak,

c) Tekniğe uygun ayakçılık işlemlerini yapmak,

d) Tekniğe uygun numune dikimi yapmak, e) Numune kontrolü yapmak,

f) Tespit edilen hataları düzeltmek,

g) Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmak,,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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