Deri Tekstil Kalite Kontrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Tekstil Kalite Kontrol maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Deri Tekstil Kalite Kontrol iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Deri Tekstil Kalite Kontrol iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Deri Tekstil Kalite Kontrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Tekstil Kalite Kontrol görev tanımı nedir, Deri Tekstil Kalite Kontrol ne iş yapar, Deri Tekstil Kalite Kontrol olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Tekstil Kalite Kontrol mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Tekstil Kalite Kontrol Tanımı;

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Deri Tekstil Kalite Kontrol Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Tekstil Kalite Kontrol Maaşları

Deri Tekstil Kalite Kontrol maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Deri Tekstil Kalite Kontrol maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Tekstil Kalite Kontrol iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Deri Tekstil Kalite Kontrol İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.19

Meslek Adı :

Deri Tekstil Kalite Kontrol

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Deri tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin üretim aşamasında ve sonrasında üretim standartlarına uygunluğunu kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Tekstil Kalite Kontrolcü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim partilerinden periyodik ürün numuneleri almak,

b) Satın alınacak deri hammaddelerinin üretime uygunluğunu incelemek,

c) Deri tekstil ürün numunelerinin fiziksel kontrollerini yapmak, kimyasal testler yapmak,

d) Deri hammaddesinin ve diğer yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

e) Deri tekstil ürünlerinin beden ölçülerinin doğruluğunu kontrol etmek,

f) Mevcut kalite hatalarını tespit etmek, gidermek veya giderilmesini sağlamak,

g) Müşteri iadeleri olduğunda nedenlerini araştırmak, sorunların giderilmesini sağlamak,

h) Hataları önleyici tedbirler almak ve birimleri hatalar konusunda bilgilendirmek,

i) Kalite kontrol faaliyetlerinin takibi için form geliştirmek,

j) Kontrol sonuçlarını raporlaştırmak ve yönetimi bilgilendirmek,

k) Sektördeki gelişmeleri ve rakip firma ürünlerinin özelliklerini takip etmek,

l) Kalite çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Deri Tekstil Kalite Kontrol maaşlarına ek olarak sizlerde Deri Tekstil Kalite Kontrol mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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