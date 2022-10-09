Deri Ütüleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Ütüleme İşçisi görev tanımı nedir, Deri Ütüleme İşçisi ne iş yapar, Deri Ütüleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Ütüleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Ütüleme İşçisi Tanımı;

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Deri Ütüleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Ütüleme İşçisi Maaşları

Deri Ütüleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Deri Ütüleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Ütüleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.05

Meslek Adı :

Deri Ütüleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tabaklanan derilerin kırışıklıklarını gideren ve tüylerini parlatan ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Ütüleme İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ütüsü yapılacak derileri makine üzerine yerleştirerek; makineyi çalıştırmak, b) Silindirler veya pres vasıtasıyla derileri ütülemek,

c) Belirli tip bir makine üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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