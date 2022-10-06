Deri Yarma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Yarma İşçisi görev tanımı nedir, Deri Yarma İşçisi ne iş yapar, Deri Yarma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Yarma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Yarma İşçisi Tanımı;

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Deri Yarma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Yarma İşçisi Maaşları

Deri Yarma İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Deri Yarma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Yarma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.05

Meslek Adı :

Deri Yarma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derileri kalınlığının yarısından veya daha ince olarak yarmak suretiyle aynı boyda iki veya daha fazla deri elde etmeğe mahsus makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri yarma işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırır ve derinin yarılacağı kalınlığı ayarlamak,

b) Deriyi makinenin tablasına koyarak kırışıklıklarını düzeltmek,

c) Deriyi makinenin silindirleri arasına vererek derinin kenarlarından itibaren bıçaklar altında yarılmasını sağlamak,

d) Yarılan derileri makineden çıkartmak veya bu işi yardımcısına yaptırmak,

e) Derilerin makineye verilmesi işini yardımcılarına yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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