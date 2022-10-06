Deri Yaş İşlenti Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Yaş İşlenti Sorumlusu görev tanımı nedir, Deri Yaş İşlenti Sorumlusu ne iş yapar, Deri Yaş İşlenti Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Yaş İşlenti Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Yaş İşlenti Sorumlusu Tanımı;

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Deri Yaş İşlenti Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu Maaşları

Deri Yaş İşlenti Sorumlusu maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Deri Yaş İşlenti Sorumlusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Yaş İşlenti Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.21

Meslek Adı :

Deri Yaş İşlenti Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham deriyi çeşitli yaş/sulu işlemlere tabi tutarak kuru/mekanik işlemlere hazır hale getirme işlemlerini kontrol eden, üretim reçetesine göre kimyasal karışımları hazırlayan, deri numuneleri üzerinde uygulama çalışmalarını yapan ve sonuçları değerlendiren, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Yaş İşlenti Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Üretim planını uygulamak

d) Üretim sürecini takip etmek

e) Üretim için kimyasal karışım hazırlamak

f) Üretim reçetesini uygulamak

g) Tabaklama öncesi işlemlerin kontrolünü yapmak

h) Asorti kontrolü yapmak

i) Depikle işlemi kontrolü yapmak

j) Pikle işlemi kontrolü yapmak

k) Yağ giderme işlemi kontrolü yapmak

l) Sama işlemi kontrolü yapmak

m) Tabaklama işlemlerinin kontrolünü yapmak

n) İstifleme işlemi kontrolü yapmak

o) Asorti işlemi kontrolü yapmak

p) Tabaklama sonrası işlemlerin kontrolünü yapmak

q) Fiksasyon/bağlama işlemi kontrolü yapmak

r) Yağlama işlemi kontrolü yapmak

s) Retenaj işlemi kontrolü yapmak

t) Nötralizasyon işlemi kontrolü yapmak

u) Yaş işlemler bitirmede kuru işlemlerin kontrolünü yapmak

v) Üretim performansını değerlendirmek

w) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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