Derikmen-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Derikmen-Petrol görev tanımı nedir, Derikmen-Petrol ne iş yapar, Derikmen-Petrol olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Derikmen-Petrol mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Derikmen-Petrol Tanımı;

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Derikmen-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 Derikmen-Petrol Maaşları

Derikmen-Petrol maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Derikmen-Petrol maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Derikmen-Petrol iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.04

Meslek Adı :

Derikmen-Petrol

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derikmen (Petrol), kule montajı, kulenin kontrol ve bakımı, sondaj manevrası ve kuyu başı düzeneği hazırlama işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Derikmen (Petrol), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kulenin montajını yapmak için şase, tank ve pompaları yerleştirmek,

b) Çamur hatlarını, taç makarayı, manevra platformunu, kule aksesuarlarını, köşeli boruyu ve köşeli boru klavuzunu bağlamak,

c) Mast parçalarını birleştirmek, kule kaldırma ve sondaj halatı donanımı yapmak,

d) Kedi kafası ve rotari masasını yerleştirmek,

e) Tac makarayı ve hareketli makarayı kontrol etmek,

f) Fırdöndüyü (swivel) ve kedi kafasını kontrol etmek,

g) Sıkma / sökme (tong) anahtarlarını ve slipleri kontrol etmek,

h) Elevatörü, sabit makarayı (dead - line anchor) ve fren sistemini kontrol etmek,

i) Kule ekipmanının günlük bakımını yapmak,

j) Sondaj manevrası yapmak için sondaj çamuru, manevra platformu ve sapan hazırlamak,

k) Sondaj borusunu elevatöre vermek ve çamur pompasını devreye sokmak,

l) Tanklardaki çamur seviyesini, çamur viskozitesini,çamur ağırlığını ve su kaybını ölçmek,

m) Sondaj borularını kafese almak ve muhafaza borusunu (casing) merkezlemek,

n) Kuyu başı düzeneği hazırlamak için muhafaza borusu kafasını (housing) boruya, akış hattını (flow -line), kuyu doldurma hattını (kill - line), kuyu boşaltma hattını (choke) ve gaz hattını (flare) bağlamak,

o) Ringi muhafaza borusu kafasına, kuyu başı geçiş düzlemini (spoool) , emniyet vanalarını ve kondüktörü yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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