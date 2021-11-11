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Dermokozmetik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dermokozmetik Uzmanı Maaşları ve İş İlanları

Dermokozmetik Uzmanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.  Dermokozmetik Uzmanı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Dermokozmetik Uzmanı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Dermokozmetik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dermokozmetik Uzmanı Maaşları ve İş İlanları

Dermokozmetik Uzmanı görev tanımı nedir, Dermokozmetik Uzmanı ne iş yapar, Dermokozmetik Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dermokozmetik Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dermokozmetik Uzmanı Tanımı

Dermokozmetik uzmanı, kozmetik ve cilt bakım ürünleri dahil olmak üzere çeşitli güzellik ürünlerini tanıtmak, uygulamak ve satmakla sorumludur. Müşterinin cilt tipi ve ihtiyaçlarına yönelik ürün tavsiyelerinde bulunur. Cilt bakım klinikleri ve eczanelerde hizmet veren kişidir.

Dermokozmetik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dermokozmetik Uzmanı Maaşları

Dermokozmetik Uzmanı maaşı ortalama aylık 5.000 - TL’dir. En düşük Dermokozmetik Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dermokozmetik Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Dermokozmetik Uzmanı İş İlanları İçin Tıklayın

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Dermokozmetik Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Dermokozmetik Uzmanı Ne İş Yapar?

Dermokozmetik Uzmanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Dermokozmetik Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Dermo kozmetik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dermokozmetik Uzmanı mesleğinin meslek kodu 5142.10 olarak belirlenmiştir

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