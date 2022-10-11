Desen Yapıştırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Desen Yapıştırma İşçisi görev tanımı nedir, Desen Yapıştırma İşçisi ne iş yapar, Desen Yapıştırma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Desen Yapıştırma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Desen Yapıştırma İşçisi Tanımı;

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Desen Yapıştırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Desen Yapıştırma İşçisi Maaşları

Desen Yapıştırma İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Desen Yapıştırma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Desen Yapıştırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.43

Meslek Adı :

Desen Yapıştırma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Desenlenecek yarı mamullerin üzerine, gerekli desenleri yapıştırma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Desen Yapıştırma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desenleme safhasına gelmiş yarı mamullerin üzerine istenen cins ve boyda desenleri ölçülü ve düzgün olarak yapıştırmak,

b) Lastikleme ve kurulanma işlerini yapmak,

c) Desenlenmiş mamulü otomatik bantta önceden belirlenmiş yerlere koymak,

d) Mamullerin desenlerinin düzgünlüğünü kontrol etmek, bozuk ve yırtık desenleri belirlemek,

e) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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