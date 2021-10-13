Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) görev tanımı nedir, Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) ne iş yapar, Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Tanımı;

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler),Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda temizlik ve getir-götür işlemlerini yapan kişidir.

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Maaşları

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) maaşı ortalama aylık 3.250 TL’dir. En düşük Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.050- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Ne İş Yapar?

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüm zeminleri temizlemek,

b) Çöp kovalarını temizlemek,

c) Büroyu temizlemek,

d) Odaları havalandırmak,

e) Fotokopi çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) mesleğinin meslek kodu 9112.01 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) maaşlarına ek sizlerde Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?