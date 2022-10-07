Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf görev tanımı nedir, Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf ne iş yapar, Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf Tanımı;

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Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf Maaşı Ne Kadar? 2022 Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf Maaşları

Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8132.02

Meslek Adı :

Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafik Ürünler Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Renkli filmleri karanlık bir odada dağıtılmış bir ışık altında bir seri, müddetli kimyasal madde ve su banyolarından geçirerek renkli negatifler ve pozitif transperanlar (Slaydlar) hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Developman İşçisi (Renkli Fotoğraf) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pozitif elde etmek üzere banyo ettiği film ters imajlı ise filmin çeşitli katlarındaki ekspoze edilmiş gümüşü karartmak üzere filmi hazırlama banyosuna atmak,

b) Hazırlama banyosu kalıntılarını gidermek için filmi suyla yıkamak,

c) Filmi dağınık ışığa tutarak renk banyosuna hazırlamak üzere film katlarındaki ekspoze edilmemiş gümüşü ışıklandırmak,

d) Filmi renk hazırlama banyosuna atarak filmin katlarındaki kimyasal maddeleri renklere değiştirmek,

e) Renk hazırlama banyosuna gidermek üzere filmi tekrar suda yıkamak,

f) Filmi bu defa renk tespit banyosuna yatırıp siyahlanmış gümüşün yıkanarak pozitif bir transperan haline gelmesini sağlamak,

g) Renk tespit banyosu kalıntılarını çıkarmak üzere pozitifi yine suda yıkamak,

h) Yeniden setleştirme banyosuna sokarak renkleri sertleştirip solmamasını sağlamak,

i) Sertleştirme banyosu kalıntılarını gidermek üzere pozitifi tekrar suyla yıkamak,

j) Üzerindeki suyu süngerle sildikten sonra tozsuz bir yerde havayla kurutmak,

k) Negatif elde etmek üzere banyo ettiği film negatif ise filmi renk banyosu, beyazlatma ve tespit banyolarına koyup her kimyasal banyo arasında yıkamak ve kurutmak,

l) Her banyoda filmin ne kadar süreyle bırakılacağını ayarlamak,

m) Banyoların ve suyun ısısını istenilen derecede tutmak,

n) Filmlerin yapılışına göre diğer banyo işlerinde ihtisası bulunabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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