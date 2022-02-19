Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri Maaşları

Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.06

Meslek Adı :

Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, döşeme, duvar, tank, havuz ve diğer beton konstrüksiyon aksamını ve teçhizatını tamir eden, yolların yüzlerini ve barajların betonarme inşaatların tel kafeslerini kesen, büken ve bağlayan ve beton tabakaların genleşme derzlerini kuran, düzeltilmiş taze betonu hasır kaplayarak ve su püskürterek çabuk kurumasını önleyen betonu karıştırarak ve basınçlı hava ile bir memeden fışkırtarak kagir duvarları çelikleri ve diğer yüzeyleri koruyucu bir maddeyle kaplayan bir makineyi çalıştıran fabrikalarda imalattan çıkan beton direk ve traverslerin kalitesini kontrol edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Betonarmeciler, Şap İşçileri ve Mozaik (Terrazo) İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döşeme, duvar, tank, havuz ve diğer beton konstrüksiyon aksamını ve teçhizatını tamir etmek,

b) Yolların yüzlerini ve barajların betonarme inşaatların tel kafeslerini kesmek, bükmek ve bağlamak,

c) Beton tabakaların genleşme derzlerini kurmak,

d) Düzeltilmiş taze betonu hasır kaplayarak ve su püskürterek çabuk kurumasını önlemek,

e) Betonu karıştırarak ve basınçlı hava ile bir memeden fışkırtarak kagir duvarları çelikleri ve diğer yüzeyleri koruyucu bir maddeyle kaplayan bir makineyi çalıştırmak,

f) Fabrikalarda imalattan çıkan beton direk ve traverslerin kalitesini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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