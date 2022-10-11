Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri görev tanımı nedir, Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri ne iş yapar, Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri Tanımı;

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Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri Maaşları

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.01

Meslek Adı :

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış çiftlik makinelerini kullanan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen nitelikte uygun tohumluk taneleri ayıran, selektör makinelerini çalıştırmak,

b) Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere hububat ve diğer çeşitli bitkileri karıştırarak karışımları yem kırma makinesinde kırmak,

c) Hayvanlara verilen yemlerin hazırlanması için paletli traktörü çalışmaya hazırlamak,

d) Yemleri ezip bastırarak mısırı daneleyen makineyi çalıştırmak,

e) Koçanları makineye atarak danelerini ayırmak,

f) Atların çektikleri pullukla asma kütüklerinin aralarındaki toprağı sürerek havalandırıp işlemek,

g) Hayvanların ve pulluğun bakım ve temizliğini yapmak,

h) Basınçlı hava ile çalışan çelik makas ve testere ile verimi artırmak ve havalandırmak için ağaçları budamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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