Diğer Debbağlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Debbağlar görev tanımı nedir, Diğer Debbağlar ne iş yapar, Diğer Debbağlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Debbağlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Debbağlar Tanımı;

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Diğer Debbağlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Debbağlar Maaşları

Diğer Debbağlar maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Diğer Debbağlar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Debbağlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.22

Meslek Adı :

Diğer Debbağlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, otomatik bir makinede derileri, perdahlayanlar ve parlatanlar; ham derileri yıkayanlar; gibi başka yerde sınıflandırılmamış, kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Debbağlar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, otomatik bir makinede derileri Perdahlamak ve parlatmak,

b) Ham derileri yıkamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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