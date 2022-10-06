Diğer Deri İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Deri İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Deri İşçileri ne iş yapar, Diğer Deri İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Deri İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Deri İşçileri Tanımı;

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Diğer Deri İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Deri İşçileri Maaşları

Diğer Deri İşçileri maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Diğer Deri İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Deri İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.06

Meslek Adı :

Diğer Deri İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular Gereken

Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derileri, perdahlayanlar ve parlatanlar, ham derileri yıkayanlar, derileri, fırça ile boyayanlar veya cilalayanlar veya bir katkı maddesi ile besleyenler; veya derileri çivileyenler veya çerçeveleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Deri İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik bir makinede derileri Perdahlamak ve parlatmak;

b) Ham derileri yıkamak; veya bir katkı makinesi ile beslemek; veya derileri çivilemek veya çerçevelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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