Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar Maaşları

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.06

Meslek Adı :

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, işlenecek kumaş ucunu, makinelerde takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna diken, makinelerde işlenen kumaşların yırtılan ve kopan uçlarını dikerek birleştiren, makinelerden çıkan kumaş ve bez toplarının dağılmaması için top uçlarını elle diken, çarşaf, şapka, kep, döşeme, yatak, yelken, tente, çadır, torba, palaska, süngülük, tabanca ve mermi kılıfı ve şemsiye gibi başka yerde sınıflandırılmamış mensucat ve kürk eşya, deri giyim eşyası ve eldivenleri elle veya makine ile diken dikişçiler ve nakışçıları kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Dikişçiler ve Nakışçılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, işlenecek kumaş ucunu, makinelerde takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) Makinelerde işlenen kumaşların yırtılan ve kokan uçlarını dikerek birleştirmek,

c) Makinelerden çıkan kumaş ve bez toplarının dağılmaması için top uçlarını elle dikmek,

d) Çarşaf, şapka, kep, döşeme, yatak, yelken, tente, çadır, torba, palaska, süngülük, tabanca ve mermi kılıfı ve şemsiye mensucat ve kürk eşya, deri giyim eşyası ve eldivenleri elle veya makine ile dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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