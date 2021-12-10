Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri görev tanımı nedir, Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri ne iş yapar, Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Tanımı;

Bu grup, esnek elektrik kablolarını monte edenler, kondansatörleri saranlar, kondansatörleri monte edenler, elektronik tüplerini (radyo lambaları) monte edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Maaşları

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esnek elektrik kablolarını monte etmek,

b) Kondansatörleri sarmak ve monte etmek,

c) Elektronik tüplerini (radyo lambaları) monte etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri mesleğinin meslek kodu 8212.05 olarak belirlenmiştir

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