Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) görev tanımı nedir, Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) ne iş yapar, Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) Tanımı;

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Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) Maaşları

Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.12

Meslek Adı :

Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Nota basmak üzere plaka hazırlayanlar, gravür işinden önce litografik taş üzerine desen kopya edenler, ağaç silindirler üzerine gravür işi yapanlar, metal klişe planlarını kesip hazırlayanlar, freze tezgahıyla metal klişe üzerindeki şekil ve yazılar dışında kalan kısımları oyanlar ve desen silindirlerinin çapaklarını temizleyen ve rötuş yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Gravürcüler (Fotoğravürcüler Hariç) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nota basmak üzere plaka hazırlamak,

b) Gravür işinden önce litografik taş üzerine desen kopya etmek,

c) Ağaç silindirler üzerine gravür işi yapmak,

d) Metal klişe planlarını kesip hazırlayıp, freze tezgahıyla metal klişe üzerindeki şekil ve yazılar dışında kalan kısımları oymak,

e) Desen silindirlerinin çapaklarını temizleyip ve rötuş yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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