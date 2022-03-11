Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.02

Meslek Adı :

Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, otellerin temizlik ve bakım işlerinde gerekli alelade temizlik ve ağır hizmet ifa eden, duvar ve tavanları sünger, sabunlu veya eczalı su ile temizleyen; otelin hol ve koridorlarını süpürmek, paspaslamak ve tozunu almak suretiyle tertipli ve temiz bulunduran; otel, büro, topluma mahsus bina veya diğer müesseselerde mermer eşyayı silen, temizleyen;aydınlatma armatürlerini temizleyen, parlatan; bina etrafındaki sahaları ve bina dahilindeki odaları ve müştemilatı süpürenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış gündelikçi ve temizleyici ve ilgili kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Gündelikçiler, Temizleyiciler ve İlgili İşçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otellerin temizlik ve bakım işlerinde gerekli alelade temizlik ve ağır hizmet işlerini yapmak,

b) Duvar ve tavanları sünger, sabunlu veya eczalı su ile temizlemek,

c) Otelin hol ve koridorlarını süpürmek, paspaslamak ve tozunu almak suretiyle tertipli ve temiz bulundurmak,

d) Otel, büro, topluma mahsus bina veya diğer müesseselerde mermer eşyayı silmek, temizlemek,

e) Aydınlatma armatürlerini temizlemek ve parlatmak,

f) Bina etrafındaki sahaları ve bina dahilindeki odaları müştemilatı süpürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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