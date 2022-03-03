Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) Maaşları

Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Haddehane Operatörleri (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.10

Meslek Adı :

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boru profil ebadına göre önceden hesaplanarak kesilmiş çelik sac dilimini boru makinesi ünitelerinden geçirerek boru profil üretimi yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Çalışma alanını düzenlemek,

d) Çalışma alet ve donanımını korumak ve talimatlara uygun bakımlarını sağlamak,

e) Boru profil hazırlık işlemlerini yapmak,

f) Besleyici ve biriktirici ünitesini hazırlamak,

g) Şekil verme ünitesini hazırlamak,

h) Kaynak grubunu hazırlamak,

i) Soğutma ünitesini hazırlamak,

j) Kalibre ünitesini hazırlamak,

k) Profil makaralarını (Türk kafalarını) hazırlamak,

l) Kesim ünitesini hazırlamak,

m) Deneme üretimi yapmak,

n) Boru profil üretimi yapmak,

o) Kontrol ve raporlama yapmak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

Güncel Meslek : EVET

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