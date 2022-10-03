Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler Tanımı;

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Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler Maaşları

Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.01

Meslek Adı :

Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış hat çekicilerini ve kablo ekleyicilerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Hat Çekiciler ve Kablo Ekleyiciler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hendeklerde kablo döşemek, yada yer altı enerji kablolarının bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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