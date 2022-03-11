Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri Maaşları

Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.03

Meslek Adı :

Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: -Bu grup, okul ve müesseselerde, duş yerinde ve istirahat odalarında çocuklara özen gösteren, tren veya otobüs yolcularının ihtiyaç ve istirahatlarını temin eden, bir otelin misafir ve hizmetlilerine valelik servisi yapan ve yiyecek malzemelerinin hazırlanmasında sebzelerin temizlenmesi ve soyulması gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Hizmetçiler ve İlgili Hizmet İşçileri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Okul ve müesseselerde, duş yerlerinde, ve istirahat odalarında çocuklara özen göstermek,

b) Tren veya otobüs yolcularının ihtiyaç ve istirahatlarını temin etmek,

c) Otelin misafir ve hizmetlilerine valelik servisi yapmak,

d) Yiyecek malzemelerinin hazırlanmasında sebzeleri temizlemek ve soymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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