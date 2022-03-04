Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri Maaşları

Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.30

Meslek Adı :

Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ilaç ve güzellik malzemesi imalatında, dolu ilaç ampullerini ışık altında kontrol edenler, ampulleri otoklav kazanında strelize eden, ampul imalatı sırasında yapıştırıcı macun hazırlayanlar, tarım, haşarat ve hayvan sağlığında kullanılan ilaçları imal edenler ve basit karıştırma işlemlerini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer İlaç ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri : İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlaç ve güzellik malzemesi imalatında, dolu ilaç ampullerini ışık altında kontrol etmek,

b) Ampulleri otoklav kazanında strelize etmek, c) Ampul imalatı sırasında yapıştırıcı macun hazırlamak,

d) Tarım, haşarat ve hayvan sağlığında kullanılan ilaçları imal etmek,

e) Basit karıştırma işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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