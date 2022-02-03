Diğer İnşaat Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer İnşaat Teknisyenleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer İnşaat Teknisyenleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer İnşaat Teknisyenleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer İnşaat Teknisyenleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer İnşaat Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer İnşaat Teknisyenleri Maaşları

Diğer İnşaat Teknisyenleri maaşı ortalama olarak aylık 5201,5_TL'dir. En düşük Diğer İnşaat Teknisyenleri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer İnşaat Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.02

Meslek Adı :

Diğer İnşaat Teknisyenleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat keşif verileri hazırlayan, inşaatın yapımına nezaret eden, inşaatlara kurulacak çeşitli tesisatların kurulmasına nezaret eden, park, bahçe gibi alanların inşaat işini yapan ve başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer İnşaat Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat keşif bedeline esas olacak verileri hazırlamak, b) İnşaatın yapımına nezaret etmek,

c) İnşaatlara kurulacak çeşitli tesisatların proje ve şartnamelere uygun olarak montajına nezaret etmek,

d) Park, bahçe, yeşil alan çocuk bahçesi, sportif alan, koru ve refüz gibi inşaatların yapımını gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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