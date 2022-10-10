Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri ne iş yapar, Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri Tanımı;

__

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri Maaşları

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.02

Meslek Adı :

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, kağıt hamuru yapılacak odunları buharla yumuşatan, kağıt hamurunun yapılmasında kullanılacak malzemeleri hazırlayan, yongaların silolardan pişirme kazanlarına gönderilmesine nezaret eden, kağıt hamurunu dinlendiren ve istenilen yoğunluğu veren, kağıt hamurunu havuzlarda yıkayan ve yabancı maddelerden arıtan, eleklerden çıkan artık sular içerisindeki kağıt hamuru elyafını ayıran, kağıt hamurunu presleyerek rulo halinde saran kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıt hamuru yapılacak odunları buharla yumuşatmak,

b) Kağıt hamurunun yapılmasında kullanılacak malzemeleri hazırlamak,

c) Yongaların silolardan pişirme kazanlarına gönderilmesine nezaret etmek,

d) Kağıt hamurunu dinlendiren ve istenilen yoğunluğu vermek,

e) Kağıt hamurunu havuzlarda yıkayan ve yabancı maddelerden arıtmak,

f) Eleklerden çıkan artık sular içerisindeki kağıt hamuru elyafını ayırmak,

g) Kağıt hamurunu presleyerek rulo halinde sarmak,

h) Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt hamuru hazırlama işçilerini kapsar. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?