Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Tanımı;

Bu grup, hazırlanmış kutular üzerine dekoratif veya koruyucu kağıt yapıştıranlar; elle veya kalıpla kesilmiş kağıtlardan zarf yapanlar; kutu kenarlarındaki kağıt şeritleri kesenler; şapkalar, yer kartları ve konfeti, serpantin gibi çeşitli bola malzemesi yapanlar; özel surette muamele edilmiş karton ve mukavvalardan seyahat çantaları yapanlar; kağıt ve kağıt eşya yapan makinelerde ikinci derecede işler yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kağıt eşya imalat işçilerini kapsayan kişidir.

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Maaşları

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.250- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Ne İş Yapar?

Diğer, Kağıt ve Karton Eşya İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanmış kutular üzerine dekoratif veya koruyucu kağıt yapıştırmak,

b) Elle veya kalıpla kesilmiş kağıtlardan zarf yapmak,

c) Kutu kenarlarındaki kağıt şeritleri kesmek,

d) Şapkalar, yer kartları ve konfeti, serpantin gibi çeşitli balo malzemelerini yapmak,

e) Özel surette muamele edilmiş karton ve mukavvalardan seyahat çantaları yapmak,

f) Kağıt ve kağıt eşya yapan makinelerde ikinci derecede işler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri mesleğinin meslek kodu 8143.09 olarak belirlenmiştir

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