Diğer Kimya Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Kimya Teknisyenleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Kimya Teknisyenleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Kimya Teknisyenleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Kimya Teknisyenleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Kimya Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kimya Teknisyenleri Maaşları

Diğer Kimya Teknisyenleri maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Diğer Kimya Teknisyenleri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kimya Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.01

Meslek Adı :

Diğer Kimya Teknisyenleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava kirliliği analiz eden, bitki yağlarından sabun imali için çalışan, madenleri ve inşaat malzemelerini analiz eden, radyoaktif maddelerin tayinini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kimya Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hava kirliliği istasyonlarından aldığı numuneleri analiz etmek,

b) Natürel bitki yağlarından sabun imali için çalışma yapmak,

c) Madenlerin kimyasal analizlerini yürütmek,

d) Her nevi inşaat malzemesi, su ve toprak numunelerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini tahlil ve tayin etmek,

e) Radyoaktif maddelerin tayinini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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