Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları Maaşları

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları maaşı ortalama olarak aylık 5976,5_TL'dir. En düşük Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.03

Meslek Adı :

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, demiryolu ekspres trenlerine veya motorlu araçlara para yahut altın ve gümüş külçelerin muhafız nezareti altında nakli bakımından binenler, merkez bürosunda yanlış alınan bir işaret sebebi ile meydana gelen aksaklıkları tahkik edenler, suç veya yolsuzluk sanıklarına yahut mallarına el konulacak kimselere celpname iletenler, mahkemelerde asayişi sağlayanlar, kazaları önlemek ve yüzücüleri boğulmaktan kurtarmak amacı ile plajlarda ve yüzme havuzlarında devriye gezenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Demiryolu ekspres trenlerine veya motorlu araçlara para yahut altın ve gümüş külçelerin muhafız nezareti altında nakli bakımından binmek,

b) Merkez bürosunda yanlış alınan bir işaret sebebi ile meydana gelen aksaklıkları tahkik etmek,

c) Suç veya yolsuzluk sanıklarına yahut mallarına el konulacak kimselere celpname iletmek,

d) Mahkemelerde asayişi sağlamak,

e) Kazaları önlemek,

f) Yüzücüleri boğulmaktan kurtarmak amacı ile plajlarda ve yüzme havuzlarında devriye gezmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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