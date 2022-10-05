Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler Tanımı;

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Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.15

Meslek Adı :

Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, kürk elyafını veya kürkü döven, boyayan ve düzelten, giyim eşyası olarak kullanılacak kürklerin kesilmesine yardım edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Kürk Terzileri ve İlgili İşçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, kürk elyafını veya kürkü dövmek, boyamak ve düzeltmek,

b) Giyim eşyası olarak kullanılacak kürklerin kesilmesine yardım etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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