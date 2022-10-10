Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Tanımı;
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Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşları
Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8211.12
Meslek Adı :
Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Montajcılar
Meslek Grubu :
Montajcılar
Meslek Birim Grubu :
Mekanik Makine Montajcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Bu grup, bu ünite grubundan önce sınıflandırılmamış, özel tip sınai makinelerin ve diğer mekanik cihazların birleştirilmesi, alıştırılması ve montajında görev yapan başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine alıştırıcı-montörlerini yapan kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Özel tip sınai makinelerin ve diğer mekanik cihazların birleştirilmesi, alıştırılması ve montajında görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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