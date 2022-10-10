Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri görev tanımı nedir, Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri ne iş yapar, Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Tanımı;

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Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri Maaşları

Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.12

Meslek Adı :

Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, bu ünite grubundan önce sınıflandırılmamış, özel tip sınai makinelerin ve diğer mekanik cihazların birleştirilmesi, alıştırılması ve montajında görev yapan başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine alıştırıcı-montörlerini yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel tip sınai makinelerin ve diğer mekanik cihazların birleştirilmesi, alıştırılması ve montajında görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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