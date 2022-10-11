Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri Tanımı;

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Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri Maaşları

Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.04

Meslek Adı :

Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, sabit kaplar veya platformlarla mücehhez küçük kamyonları, ray üzerinde hareket edebilen vagon, dekovil ve diğer malzeme taşıma araçlarını kullananlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sabit kaplar veya platformlarla mücehhez küçük kamyonları, ray üzerinde hareket edebilen vagon, dekovil ve diğer malzeme taşıma araçlarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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