Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar görev tanımı nedir, Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar ne iş yapar, Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Tanımı;

Bu grup, maden ocaklarının yer altı ve yer üstü faaliyetlerinde veya ağaç köprü ve rıhtımların marangozluk işlerini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Maaşları

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Ne İş Yapar?

Diğer Marangozlar ve Doğramacılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maden ocaklarının yer altı ve yer üstü faaliyetlerinde veya ağaç köprü ve rıhtımların marangozluk işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar mesleğinin meslek kodu 7115.08 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar maaşlarına ek sizlerde Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?