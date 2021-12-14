Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler görev tanımı nedir, Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler ne iş yapar, Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Tanımı;

Bu grup, bir hidrolik şekillendirme presini, prese biyet vererek çalıştırmaya yardım eden ve baskı tertibatı ile kesme tertibatının yerleştirilmesini sağlayan kişilerdir.

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Maaşları

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Ne İş Yapar?

Diğer Metal Çekiciler ve Şekillendiriciler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tel çekme makinelerine ait bozuk haddeleri tamir etmek,

b) Teli boş makaraya aktarmada kullanılan makineyi çalıştırmak,

c) İki veya daha fazla kabloyu sararak grup haline getiren bir sarma makinesini çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler mesleğinin meslek kodu 7221.19 olarak belirlenmiştir

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