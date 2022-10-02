Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. Tanımı;

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Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. Maaşları

Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.01

Meslek Adı :

Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb.

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, mücevher, dişçilik kalıpları ve diğer demirden gayri metal ürünler gibi diğer döküm ürünlerini elle döken, mücevher ve diğer eşyaların imalinde kullanılmak üzere metal dökümü yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb.,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mücevher, dişçilik kalıpları ve diğer demirden gayri metal ürünler gibi diğer döküm ürünlerini elle dökmek,

b) Mücevher ve diğer eşyaların imalinde kullanılmak üzere metal dökümü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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