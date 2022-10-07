Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar görev tanımı nedir, Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar ne iş yapar, Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar Tanımı;

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Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar Maaşları

Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.22

Meslek Adı :

Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, diğer metal ergitimciler ve metal Tavlayıcılar gibi ocakların çalışmalarında bir yada daha çok özel görevler yapan, başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metal Ergitmeciler ve Metal Tavlayıcılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metalleri istenilen oranlarda karıştırarak ve eriterek demirli yada demirden gayri metallerden karışımlar üretiminde ihtisası olmak,

b) Ocakları doldurmak,

c) İzabe ve tavlamayı düzenleme sistemlerini çalıştırmak,

d) Erimiş metali musluklardan akıtmak ve erimiş metali kepçelere dökmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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