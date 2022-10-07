Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri görev tanımı nedir, Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri ne iş yapar, Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri Tanımı;

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Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri Maaşları

Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.04

Meslek Adı :

Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, tavlama fırınlarında ham demiri dövülmeye uygun duruma gelmesi için tavlayanlar yada ocakları doldurma izabe ve tavlamayı düzenleme sistemlerini çalıştıranlar, erimiş metali musluklardan akıtanlar ve erimiş metali kepçelere dökenler gibi izabecilik işlemlerinde bir yada daha çok özel işlemler yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metal Ergitme, Tavlama ve Tasfiye İzabecileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tavlama fırınlarında ham demiri dövülmeye uygun duruma gelmesi için tavlamak yada ocakları doldurma izabe ve tavlamayı düzenleme sistemlerini çalıştırmak,

b) Erimiş metali musluklardan akıtmak ve erimiş metali kepçelere dökmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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