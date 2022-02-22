Diğer Metal Levha İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Metal Levha İşçileri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Metal Levha İşçileri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Metal Levha İşçileri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Metal Levha İşçileri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Metal Levha İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metal Levha İşçileri Maaşları

Diğer Metal Levha İşçileri maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Diğer Metal Levha İşçileri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Levha İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.02

Meslek Adı :

Diğer Metal Levha İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, metal levhadan yapılan eşyanın imali (işaretlenmesi hariç), montajı ve tamiri gibi özel işlerde çalışan ve başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metal Levha İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal levhadan yapılan eşyanın imali (işaretlenmesi hariç), montajı ve tamirini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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