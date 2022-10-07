Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar görev tanımı nedir, Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar ne iş yapar, Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar Tanımı;

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Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar Maaşları

Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.02

Meslek Adı :

Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, püskürtme tesisatının işletilmesi, salınımlı elek yahut tezgahın çalıştırılması, işleme tabi tutulan kömür ve maden içerisindeki taş ve yabancı maddeleri elle ayıklayanlar, eleklerden çıkan ıslak kömür ve madenleri santrifüj tesisatında kurutanlar, kömür ve madenlerin işleme tabi tutulması esnasında çıkan tozu önleyen filtre tesisatını çalıştıranlar, çamurla karışık civayı elle yoğurarak civayı ayıranlar, taş blokların kabaca yontulması, şekillendirilmesi, işlenmesi yada düzeltilmesi gibi başka yerde sınıflandırılmamış mineralleri muameleye tabi tutan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Püskürtme tesisatının işletilmesi, salınımlı elek yahut tezgahın çalıştırılmak,

b) İşleme tabi tutulan kömür ve maden içerisindeki taş ve yabancı maddeleri elle ayıklamak,

c) Eleklerden çıkan ıslak kömür ve madenleri santrifüj tesisatında kurutmak,

d) Kömür ve madenlerin işleme tabi tutulması esnasında çıkan tozu önleyen filtre tesisatını çalıştırmak,

e) Çamurla karışık civayı elle yoğurarak civayı ayırmak,

f) Taş blokların kabaca yontulması, şekillendirilmesi, işlenmesi yada düzeltilmesi, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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