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Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Bu grup, tahta ayakkabı veya kutu (Ambalaj kafesleri veya alelade ambalaj sandıklarından gayri) imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Tanımı

Bu grup, tahta ayakkabı veya kutu (Ambalaj kafesleri veya alelade ambalaj sandıklarından gayri) imal edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler İş İlanları İçin Tıklayın

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Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Ne İş Yapar?

Diğer Mobilyacılar ve İlgili İşçiler.  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Tahta ayakkabı veya kutu (Ambalaj kafesleri veya alelade ambalaj sandıklarından gayri) imal etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler mesleğinin meslek kodu 7522.06 olarak belirlenmiştir

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