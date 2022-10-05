Diğer Modelciler Ve Biçiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Modelciler Ve Biçiciler görev tanımı nedir, Diğer Modelciler Ve Biçiciler ne iş yapar, Diğer Modelciler Ve Biçiciler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Modelciler Ve Biçiciler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Modelciler Ve Biçiciler Tanımı;

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Diğer Modelciler Ve Biçiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Modelciler Ve Biçiciler Maaşları

Diğer Modelciler Ve Biçiciler maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Diğer Modelciler Ve Biçiciler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Modelciler Ve Biçiciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.04

Meslek Adı :

Diğer Modelciler Ve Biçiciler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, sutyen, mayo ve döşeme imalatında kullanılan kauçukları falçata, özel bıçak veya elektrikli testere ile kesen, çarşaf, yatak ve şemsiye imalinde malzeme işaretçileri ve biçicileri gibi başka yerde sınıflandırılmamış mensucat mamulleri, deri giyim eşyası ve eldiven patronu hazırlayıcılarını, işaretçilerini, makastarlarını ve biçicilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Modelciler ve Biçiciler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sutyen, mayo ve döşeme imalatında kullanılan kauçukları falçata, özel bıçak veya elektrikli testere ile kesmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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