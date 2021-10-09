Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Maaşı Ne Kadar? 2021 maaşları ve İş İlanları

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri görev tanımı nedir, Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri ne iş yapar, Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Tanımı;

Otomatik şanzımanları onaranlar, motorları ayarlayanlar yada fren sistemlerini yada motor soğutma sistemlerini onaranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Maaşları

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri maaşı ortalama aylık 3.400 - TL’dir. En düşük Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.100- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Ne İş Yapar?

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik şanzımanları onarmak,

b) Motorları ayarlamak, yada fren sistemlerini yada motor soğutma sistemlerini onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri mesleğinin meslek kodu 7231.01 olarak belirlenmiştir



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