Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri ne iş yapar, Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri Tanımı;

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Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri Maaşları

Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.02

Meslek Adı :

Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ayar tespiti için altın eşyadan parça alan kıymetli taşları seçen; mücevheratı boya veya emaye ile süsleyen; sahte-taklit mücevher imal veya tamir edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Mücevherciler ve Kıymetli Metal İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayar tespiti için altın eşyadan parça alan kıymetli taşları seçmek;

b) Mücevheratı boya veya emaye ile süslemek,

c) Sahte-taklit mücevher imal veya tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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