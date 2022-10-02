Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler Tanımı;
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Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler Maaşları
Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7321.01
Meslek Adı :
Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Baskı Öncesi Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Bu grup, prova baskı makinelerinde tertiplenmiş hurufatın provasını yapanlar, metal levhalara zımba ile Braille (körler) alfabesine mahsus özel hurufat basanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Mürettipler ve Dizgiciler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Prova baskı makinelerinde tertiplenmiş hurufatın provasını yapmak,
b) Metal levhalara zımba ile Braille (körler) alfabesine mahsus özel hurufat basmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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