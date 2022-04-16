Diğer Nakliye Kondüktörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Nakliye Kondüktörleri görev tanımı nedir, Diğer Nakliye Kondüktörleri ne iş yapar, Diğer Nakliye Kondüktörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Nakliye Kondüktörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Nakliye Kondüktörleri Tanımı;

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Diğer Nakliye Kondüktörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Nakliye Kondüktörleri Maaşları

Diğer Nakliye Kondüktörleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Nakliye Kondüktörleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Nakliye Kondüktörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.02

Meslek Adı :

Diğer Nakliye Kondüktörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, aralıklı vapur, feribot, yolcu motoru, deniz otobüsü gibi nakliye araçlarındaki yolculardan sorumlu olan, hizmet veren, gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Nakliye Kondüktörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aralıklı vapur, feribot, yolcu motoru, deniz otobüsü gibi nakliye araçlarındaki yolculardan sorumlu olmak ve hizmet vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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